Vrouw schakelt gehandicapte zus in om 3.000 euro te stelen van Gentse ondernemer: “Ze wist zogezegd van niets maar gaf wel 800 euro uit”

Uitbater Ben had een goede verstandhouding met één van de zussen. Zij passeerde regelmatig langs zijn winkel en de twee konden het goed vinden met elkaar. Bijna was zij zelf in zijn zaak gestapt om die samen uit te baten. Dat idee ging echter niet door. Integendeel. Woensdag stonden zij oog in oog in de Gentse rechtbank.