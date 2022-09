Vrouw loopt samen met vriendin uit Primark met twee zakken vol gestolen kledij: “De totale waarde bedroeg 665 euro”

Gent “Het zal stil zijn in ons droomhuis zonder jou”: familie, vrienden, leerlingen en collega’s nemen afscheid van Nathalie Lacave (44)

Familie, collega’s, leerlingen, vrienden en kennissen zijn vrijdag in het crematorium Westlede in Lochristi samengekomen om de verongelukte lerares Nathalie Lacave (44) te begraven. Rond haar urne lagen niet alleen bloemen maar ook ballonnen. “Het is bijzonder moeilijk te aanvaarden dat Nathalie er niet meer is. Ze had nog zoveel plannen en dromen. Ze had nog zoveel om van te genieten.”

16:23