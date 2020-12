Vrouw lokt man naar huis van avondje uit en belt dan de politie dat hij dronken rondrijdt

GentEen leuk avondje uit, toen dat nog mocht, is in mineur geëindigd voor een Gentenaar. Zijn toenmalige partner kon het niet verdragen dat hij met vrienden op café zat en dus lokte ze hem naar huis met een smoesje. Ondertussen belde ze de politie dat haar partner dronken achter het stuur zat.

Een man uit Gent is veroordeeld nadat hij dronken achter het stuur kroop en bij thuiskomst de brommer van de buren heeft beschadigd bij het parkeren. De man, die eigenlijk niet van plan was met de auto te rijden, vertrok halsoverkop naar huis van een avondje uit met zijn vrienden toen zijn partner hem belde dat hun dochter gevallen was en zich ernstig bezeerd had.

Smoesje

De vrouw kon niet verdragen dat haar partner uitging met zijn vrienden en verzon een smoes om hem naar huis te lokken. De man, die al enkele pintjes had gedronken, sprong in zijn wagen en reed naar huis. “Toen ik bijna thuis was, belde ze om te zeggen dat het niet waar was. Achter mijn rug belde ze de politie om te zeggen dat ik dronken achter het stuur zat.”

Relatie voorbij

Toen de man thuiskwam, reed hij bovendien de brommer van de buren aan, die langs de weg geparkeerd stond. De schade aan die brommer, 1.500 euro, heeft de man al betaald. Daar komt nu nog een boete van vierhonderd euro bij, naast een alcoholslot voor achttien maanden. Ook moet hij slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen en voor medische en psychologische proeven. De man erkende zijn fouten en zal zijn straf aanvaarden, maar blijft toch met een wrang gevoel achter. “Ik had afgesproken met mijn vrienden dat ze mij thuis zouden afzetten. Ik heb een domme beslissing gemaakt door toch in mijn auto te stappen, maar als je zo’n telefoon krijgt, denk je niet helder na.” Hij verklaarde aan de rechter dat de relatie ondertussen voorbij is.