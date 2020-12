Vrouw lokt man naar huis op café-avond en belt vervolgens de politie dat hij dronken rondrijdt

Gent ‘Bommenbos’ gaat eerste jaren nog niet open voor publiek: “Van sommige explosie­ven is het ontste­kings­me­cha­nis­me nog actief”

Nu half Vlaanderen aan het wandelen slaat, vraagt parlementslid Stijn De Roo (CD&V) zich af wanneer domein De Ghellinck in Zwijnaarde zal openen. De grond, die deel uitmaakt van het Parkbos, is al twee jaar in handen van de Vlaamse overheid. Voorlopig beweegt er echter weinig. De bijzondere geschiedenis van het bos strooit roet in het eten.