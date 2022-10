Vrouw gaat na afspraak met man in hotel aan de haal met zijn bankkaart: “Ze zou sigaretten kopen, maar haalde 1.380 euro af”

Baanwielrennen Kenny De Ketele blikt vooruit op WK-piste: “In Parijs technisch en tactisch niet al te veel fouten begaan”

Een jaar geleden bezorgde Kenny De Ketele ons land in Roubaix op het WK-piste twee medailles. Hij veroverde zilver in de puntenkoers en met Robbe Ghys brons in de ploegkoers. Volgende week (12-16/10) beleeft De Ketele in Parijs z’n eerste WK als coach. Hoe groot wordt de medailleoogst?

7 oktober