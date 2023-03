Vrolijke muurschildering viert vrijwilligers én naamsverandering van inburgeringsagentschap: “Wij zijn Amal Gent!”

Wat een grijze muur was, is sinds vandaag een vrolijk spektakel vol verhalen. Grafisch artiest en net-ingeburgerde Gentenaar Cigarra Entinta legde zijn oor te luisteren bij de tientallen vrijwilligers die IN-Gent, sinds vandaag dus Amal, elke dag vorm helpen geven. Van meegaan naar de VDAB of een inschrijven voor een hobby, gewoon een babbeltje slaan of het serieuzere werk: zij zijn samen met de vaste medewerkers het kloppend hart van Amal. Ook schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) die de muurschildering mee kwam onthullen, had niets dan warme woorden voor het werk van de inburgeringsmaatschappij.

Die vierde met de mural ook meteen haar naamsverandering. IN-Gent wordt namelijk Amal. “Dat het een persoonsnaam moest worden, was al snel duidelijk”, lichtte De Bruycker toe. “Omdat Amal heel persoonlijk werkt, daar wrong het wat met de naam IN-Gent. Amal heeft in verschillende namen een prachtige betekenis: schoon, hard werken en hoop, bijvoorbeeld. Maar daarnaast zijn we ook ‘amal Gent’, waar je roots ook liggen”.

Wie naar de muuurschildering komt kijken, kan ook de nabijgelegen QR-code scannen. Daar zijn de verschillende verhalen achter de specifieke tekeningen te horen. “Ik vond het vooral een verbindend project. Als je op straat schildert, komen mensen met je praten. Omdat ze het leuk vinden wat je doet .... of net niet natuurlijk”, lacht Felipe, de man achter het artistieke alter ego Cigarra Entinta. “Voor mij was het verhaal van de vrijwilligers horen, ook een manier om te verbinden met Gent. Dat is ook de rode draad in de werken en die kan je ook letterlijk zien op de muur”.

