Vroeger zat hij zelf achter tralies, nu bouwt ex-bokser Ismaïl Abdoul (44) mee gevangenissen én helpt hij andere gedetineerden: “Leven in de criminaliteit is niet zoals in de films, ik heb vier kogels overleefd”

Gent 23.000

18:11 De stad Gent heeft zich lang geleden reeds voorgenomen om de binnenstad zo autoluw mogelijk te maken. Dat wisten de Gentenaars toen ze voor de meerderheidspartijen stemden want diezelfde partijen waren daar in de vorige legislatuur al mee bezig. Meer plaats creëren voor fietsers en streven naar een betere luchtkwaliteit, dat is beleid voeren, ook al gaat niet iedereen daarmee akkoord. Mensen het geld uit hun zakken pesten zou geen deel van dat beleid mogen zijn, maar de realiteit verraadt helaas anders. Zo’n 23.000 automobilisten werden door ons stadsbestuur al voor samen 1,3 miljoen euro gepest in de Kortedagsteeg. Komende van de Kouter mag je die straat niet in en dat is niet duidelijk aangegeven. Gemeenteraadslid Sonja Welvaert van de PVDA plaatste daarom zelf een verkeersbord C31 op de hoek van de straat om achteloze bestuurders van de verkeerssituatie op de hoogte brengen. Mobiliteitsschepen Watteeuw liet het bord even snel weer weghalen en blijft erbij dat zijn signalisatie duidelijk genoeg is. Om die te zien, moet je de verboden straat eigenlijk al ingereden zijn. Als je dan alsnog een boete wilt vermijden, dan moet je achteruit terug de Vogelmarkt op, waar trams en fietsers rijden in alle richtingen. Als je rechtsaf inslaat, check je je spiegels op eventuele fietsers en zit je niet naar boven te turen op zoek naar verborgen verbodstekens, dat weet iedereen met een rijbewijs. De naar eigen zeggen overal naartoe fietsende toekomstige en nu al officieuze burgemeester Watteeuw wuift al die opmerkingen weg en vindt dat de 23.000 beboete automobilisten niet beter verdienen. Is dat het Gent waarin we willen wonen, winkelen en ondernemen? Een stad waar men erop uit is om mensen hun bezoekje te doen betreuren? Waar het ingebakken optimisme plaatsmaakt voor geïmporteerde verzuring?