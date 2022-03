Vrijwilligers ruimen afval op in Citadelpark met kano: “Niet makkelijk dat varen op het droge, maar wel hilariteit verzekerd”

Het Citadelpark was een stort donderdagochtend. Een hoop jongeren had er een feestje gebouwd de avond ervoor, zonder hun afval op te ruimen. Tot grote verontwaardiging van de Stad die besloot om het park even niet meer op te ruimen. Als experiment. Om aan te tonen dat niet alle jongeren zo zijn, trokken heel wat jonge Gentenaars de afgelopen dagen het park in om vuilnis te rapen. Onder hen ook twee vrijwilligers van Dokano , dat gratis kano’s ter beschikking stelt om zwerfafval uit het water te vissen.”

“Elke keer als het mooi weer is geweest, liggen onze Gentse parken vol plastiek en afval”, klinkt het. “Omdat we dat nogal mottig vinden, trokken we onze kano’s op het droge en gingen we vuilvissen in het Citadelpark. Niet makkelijk dat varen op het droge, maar wel hilariteit verzekerd! Voorbijgangers waren geïntrigeerd en kwamen vragen wat we aan het doen waren.” De vrijwilligers denken er nu over na om af en toe plastiek te rapen op het droge met hun kano’s. “Als mensen ons zien varen in het park, zijn ze mogelijks minder geneigd om hun afval te laten rondslingeren.”