Vrijwilligers Balenmagazijn verzamelen zwerfvuil voor Gentse Gruute Kuis

Gent Man (32) krijgt klappen nadat hij op de parking van McDonald’s voor wagen plast terwijl bestuurder er nog in zit

Een 32-jarige man uit Gent heeft een flink pak rammel gekregen op de parking van de McDonald’s in Wondelgem. Dat gebeurde begin vorig jaar. De man moest dringend plassen en besloot dat voor een geparkeerde wagen te doen. Alleen had hij niet in de gaten dat de bestuurder nog in zijn wagen zat. En die kon dat maar matig waarderen. Beide heren werden vrijdag veroordeeld voor wederzijdse slagen.

18 maart