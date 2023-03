Vrijspraak of 30 maanden cel? Student (22) voor de rechter wegens verkrachting: “Heb haar achteraf nog gevraagd of alles oké is”

“Na elke rammeling bracht hij me rozen en Dafalgan”: Hatice (24) was twee jaar lang slachtof­fer van extreem partnerge­weld

‘Bir kusurun üstünü örtülmeli’, letterlijk vertaald uit het Turks: een schande moet worden toegedekt. Twee jaar lang zat Hatice (24) opgesloten in een extreem toxische en gewelddadige relatie met een dokterszoon die volgens de gerechtspsychiater psychopathische kenmerken vertoont. Wanneer de jonge vrouw uiteindelijk al haar moed bijeenraapt en een einde maakt aan de relatie, slaan de stoppen bij de jongeman helemaal door. “Twintig minuten lang sloeg en schopte hij me overal. Ik had al aanvaard dat ik ging sterven.” Een reconstructie van de twee jaar durende terreur.