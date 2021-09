Vrijmoed is beste groenterestaurant van België, en derde van de wereld: “Lokale en duurzame teelt wordt alleen maar belangrijker”

Grote winnaar in België is dus Michaël Vrijmoed. “ ‘Het is fantastisch om te zien hoe de nieuwsgierigheid naar groentemenu’s en -gerechten blijft groeien sinds we er acht jaar geleden mee zijn gestart”, reageert hij. “Lokale en duurzaam geteelde groenten krijgen, naast creatieve vrijheid, een prominente plaats in onze keuken. Een rol die alleen nog maar belangrijker zal worden in de toekomst, en waar we dan ook ten volle in geloven.” Het allerbeste groenterestaurant ter wereld is - voor het tweede jaar op rij - La Distillerie in Luxemburg van chef René Mathieu.