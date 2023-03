Vrijdag groot ‘benefieste’ onder de Stadshal voor Turkije en Syrië : “Geef al uw kleingeld aan Klein Gent”

Verdachte die wegvlucht­te na achtervol­ging in Gentbrugge had grote som geld op zak en was onder invloed van drugs

De federale politie heeft maandagnamiddag meer duidelijkheid verschaft over de achtervolging die afgelopen zaterdag eindigde in Gentbrugge. De bestuurder probeerde te ontkomen aan de politie en liet na een wilde achtervolging zijn wagen achter in de Bruiloftstraat, waarna hij het op een lopen zette.