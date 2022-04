‘Vrij Gent’-betoging verloopt rustig: 330-tal betogers verzamelt aan Zuidpark

Gent Fotograaf Zeger Garré -hét gezicht van de eerste coronagolf stelt tentoon in Sint-Niklaas­kerk: “Het is een ode aan de zorg”

Vanop zijn ziektebed in het UZ - geveld door corona - is Zeger Garré (57) begin 2020 een nationale bekendheid geworden. Met schorre stem smeekt de modefotograaf uit Gentbrugge om “alsjeblieft in ons kot te blijven”. Via een gratis expo in de Sint-Niklaaskerk bedankt hij nu de zorgverleners die hem door de ziekte sleurden. “Hun job is géén evidentie.”

