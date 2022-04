‘Vrij Gent’-betoging verloopt rustig: 330-tal betogers verzamelt aan Zuidpark: “Dit is geen manifestatie tegen iets, maar voor iets”

GENT‘Vrij Gent’, een nieuwe overkoepelende organisatie die naar eigen zeggen “kritisch denken, vrijheid, gelijkheid, vrede en democratie” promoot, demonstreerde op zondag voor het eerst. De 350 aanwezigen liepen van het Citadelpark naar de Zuid. De wandeling verliep rustig, in het Zuidpark kwamen er nog speeches met een kritische noot over het coronabeleid.

Er was een behoorlijke politiemacht opgetrommeld voor de mars, maar de actie verliep vreedzaam. Uiteindelijk daagden zowat 350 mensen op aan het Citadelpark, samen wandelden ze een vijftal kilometer door de stad om te eindigen aan het Zuidpark.. Een mars voor de vrede, gelijkheid, vrijheid en democratie, maar in praktijk draaiden de speeches vooral rond vrijheid. Het evenement ging van start met een haka en eindigde met een kort spiritueel moment voor de aanwezigen.

Tussenin luisterden de betogers naar speeches van onder andere Care For Freedom-Jessica Vereecke te aanhoren. Vereecke had het onder andere, in dichtvorm, over de vaccinatieplicht in de zorg. Op de Facebookpagina van die organisatie staat scherpe kritiek over de covid-maatregelen en de energiecrisis te lezen.

“Dit is geen manifestatie tégen iets”, zegt mede-organisator en oprichter van Vrij Gent Cindy Berth. “We zijn een groep gelijkgezinden, kritische denkers. In die groep merkten we dat de nood aan contact, zeker na de isolatie van de coronaperiode, zeer groot was. We wilden daarom vooral een groot feest organiseren, dat is zeker gelukt”.

Maar Vrij Gent ging wel expliciet op wandeling door het centrum. “Onze leden stellen zich vragen, zo zijn er veel mensen. Maar die vragen stellen, stuit vaak al op kritiek. We willen net aan die mensen laten zien dat ze niet alleen zijn, want dat wordt hen door de media verteld. Dat kan over vaccins, zeker, maar ook over psychisch welzijn, voedseltekort of de energieprijzen. We willen dat mensen op een positieve manier naar zichzelf kijken en zich afvragen wat zij willen en zoeken oplossingen vanuit liefde en samenhorigheid. We manifesteren dus voor een betere en mooiere wereld.”

