Vriendinnen sprokkelen verhalen, gedichten en hersenspinsels over Citadelpark voor audiotour

Soetkin herken je mogelijks van haar boekhandel Limerick aan het station Sint-Pieters. Lore is actrice en muzikante. Samen vormen ze Solo à vélo à deux. Hun doel: korte verhalen, gedichten en hersenspinsels verzamelen over het Citadelpark. Van mensen die in de buurt wonen of gewoon opvallende herinneringen hebben aan het park.

Wie een bijdragen wil leveren, mag zich baseren op de thema’s identiteit (welke identiteit heeft het park en de mensen die het bezoeken?), natuur in de stad, herinneringen, historiek (ontstaansgeschiedenis, publieke geheimen van het park) of parkdromen (hoe ziet jouw ideaal park eruit?). “De beste, leukste, mooiste en relevantste inzendingen gaan we inspreken”, legt Lore uit. “Later op het jaar gaan we QR-codes verspreiden in park, waarmee je naar een audiotour zal kunnen luisteren.”