Vriendinnen openen prachtige juwelenwinkel in hartje Gent: “Elk stuk is handgemaakt”

Een zodanig succes dat het viertal kort erna hun eigen label opstartte: Studio Collect. In 2017 startten ze ook een winkel op in hun thuisbasis Antwerpen, dat de afgelopen jaren uitgroeide tot een vaste waarde. Dinsdagavond openden ze een tweede winkel in Gent. “We hebben twee jaar gezocht naar een goed pand want we wilden per se in Gent zitten. Omdat we al lang succesvol samenwerken met klerenwinkel Illinois in Onderbergen, maar we ook merkten dat we heel veel klanten uit Gent hebben in de winkel in Antwerpen en online. Gent is ook een stad die leeft, met inspirerende en modebewuste inwoners.”