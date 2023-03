‘Vrienden’ van Vicky (34) bellen hulpdiensten niet na overdosis, nu riskeren ze tot vijf jaar cel: “Jullie treffen een verpletterende verantwoordelijkheid”

Zestiger duwt echtgenote van trap en wacht dan 30 uur om hulpdien­sten te bellen: “Waarom nam hij foto’s van haar schaam­streek?”

“Hij heeft nagelaten om zijn partner te helpen, ook al was er kans op ernstige hersenschade.” Een 64-jarige man uit Gent heeft zijn echtgenote van de trap geduwd, slaappillen gegeven en foto’s en filmpjes van haar intieme delen gemaakt. Daarvoor kreeg hij eerder 40 maanden celstraf, maar de man ging in beroep. In zijn verdediging haalde hij onder andere zijn... snurkprobleem aan.