Vrienden en familie rouwen om Sebastien (43), die doodgeschoten werd door de politie: “Het was geen engel, maar hij had een gouden hart”

Simon en Nona vormen charmante tuin om tot pop-uprestau­rant: “Gerechtjes zoals op vel gegrilde zeebaars en traag gegaarde maiskip”

Een plek waar je de komende maanden écht naartoe moet, is Gastrobar ONO, een pop-uprestaurant van Simon Vervondel (31) en Nona Maes (27) in hun charmante tuin in Merelbeke. Simon zorgt voor heerlijke gerechtjes vanuit zijn buitenkeuken, Nona zorgt voor bediening met een glimlach.