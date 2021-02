Vriend van Jana V.D.W. (18) blijft aangehouden: “Wij moeten begrafenis regelen en weten van niks”

Gent Rode Kruis zoekt studenten om bloed te geven: doe jij mee?

13:40 Het Rode Kruis hoopt volgende week meer dan 1.300 Gentse studenten uit hun kot te lokken. In het kader van de actie ‘Bloedserieus’ kan je in zaal UFO van de universiteit bloed geven. “Op dit moment is de voorraad stabiel, maar we hebben elke donatie nodig om die zo te houden", klinkt het.