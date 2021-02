Vriend van Jana V.D.W. (18) aangehouden voor slagen en verwondingen met dood tot gevolg

Oostakker Krantenbe­zorg­der Marcel (94) overleden: “Hij deed zijn ronde tot hij niet meer kon”

7:15 Afgelopen weekend is Marcel De Mey uit Oostakker op 94-jarige leeftijd overleden. Amper negen jaar geleden ging hij met pensioen. “Als het van hem afhing, reed hij tot zijn laatste adem door. Het werd te gevaarlijk, dus moest hij stoppen van mij”, zegt dochter Oliva (69). Marcel was een graag geziene man in Oostakker. “Iedereen in de buurt kende hem, hij zal gemist worden.”