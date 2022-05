Vredeshuis wordt verkocht, werking verhuist in het najaar officieel naar Sint-Pietersabdij

Het Vredeshuis in de Sint-Margrietstraat, waar jarenlang de werking van het Team Internationale Solidariteit gehuisvest was, wordt nu toch verkocht. Eerder raakte al bekend dat de werking naar de Sint-Pietersabdij verhuist. Die verhuis staat gepland voor dit najaar, bevestigt schepen Hafsa El-Bazioui.

Vorige zomer werd het Vredeshuis, een pand op een steenworp van het Gravensteen, afgekeurd door de brandweer. Er konden geen activiteiten meer doorgaan. De stad moest acuut op zoek naar andere locaties voor de werking. In het Vredeshuis worden jaarlijks voor duizenden studenten vormingen gegeven over internationale solidariteit en de vredesbeweging.

Blijft de vraag wat er met het oude Vredeshuis moest gebeuren. Op die vraag kwam uiteindelijk een antwoord tijdens de bevoegde gemeenteraadscommissie: het gebouw wordt verkocht. Het is een deels beschermd gebouw, wat eventuele renovaties en andere indeling bemoeilijkt. “We evolueren naar energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit. Dat kunnen we alleen bereiken als we bewust omgaan met ruimte en de beschikbare ruimte meer delen”, klinkt het bij El-Bazioui. “We mogen het aantal vierkante meters in ons bezit of in beheer niet nog groter laten uitvallen”.