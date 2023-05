Vrachtwagens botsen op R4, veel file richting Zelzate

GEHEIMEN VAN DE STADSGIDS. Het Gent van Albert Sels (87): “Ga eens wat drinken waar vrouw van koning Albert I vaak over de vloer kwam”

Niemand kent de trekpleisters van een stad beter dan de stadsgids, maar waar gaan zij zélf eten, drinken en ontspannen? We vroegen het aan Albert Sels, met zijn 87 lentes de oudste stadsgids van Gent. Hij verklapt ons vijf ‘verborgen’ plekken in de Arteveldestad, weg van de platgereden paden. “In twee cafés kan je op een andere manier dan normaal een stukje Gentse geschiedenis opsnuiven. Daar ga ik graag mijn koffie of pint drinken.”