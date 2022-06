Vrachtwagenchauffeur wacht fietser op en slaat hem kaakbreuk na dispuut aan Meulestedebrug: “Dader droeg waarschijnlijk boksbeugel”

Kaakbreuk

De twee maakten even ruzie en trakteerden elkaar op verwijten en handgebaren, waarna de fietser zijn weg verderzette in de richting van de Weba. De vrachtwagenchauffeur was duidelijk in zijn eer gekrenkt en wilde het hier niet bij laten. Hij reed langs de fietser, parkeerde zijn voertuig langs de kant van de weg en stapte uit. “Toen mijn man passeerde, liep hij naar hem toe en sloeg hij hem op zijn gezicht.” Draaierig en niet wetende wat hem overkomen was, fietste de man richting zijn werk. De vrachtwagenchauffeur was dan al weggevlucht.

“Op zijn werk vertelde hij zijn baas wat er gebeurd was, waarna die hem meteen naar de spoed stuurde.” Daar werd vastgesteld dat de man een kaakbreuk had opgelopen. “De schade kan niet enkel van een vuistslag komen. Ik vermoed dat die chauffeur iets in zijn handen had of een boksbeugel aan had.” Intussen werd de man geopereerd, maar verblijft hij nog steeds in het ziekenhuis. “We zijn nu op zoek naar getuigen die ons kunnen helpen. We weten enkel dat het een witte vrachtwagen was en dat de chauffeur een gespierde blonde man was van in de dertig.” De politie stelde ondertussen een pv op en laat weten dat het onderzoek loopt.