Vrachtwagen verliest lading smeermiddel tussen Gentse haven en Drongen: brandweer waarschuwt voor gladde wegen

Gent De lievelings­plek­ken in Gent van astronaut Dirk Frimout (81): “Mijn vrouw en ik doen bijna alles te voet”

Af en toe gaan we op pad met een bekende Gentenaar, en vragen we wat haar of zijn lievelingsplekken zijn. Deze keer neemt astronaut Dirk Frimout (81) – die in de jaren negentig als eerste Belg naar de ruimte ging – ons mee naar zijn favoriete adresjes in Gent.

30 mei