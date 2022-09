Vrachtwagen verliest lading op E40 in Drongen: twee rijstroken versperd, 6 kilometer file

Gent Geen trouw zonder meme: Taya en Kristof gaan meteen van stadhuis naar ziekenhuis om zieke oma te bezoeken

Een pasgetrouwd koppel dat in vol ornaat door de ziekenhuisgangen wandelt, dat zien ze niet vaak in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. Maar Taya Van Nieuwenhuyze (24) en Kristof Speeckaert (30) uit Ertvelde wilden per se dat ‘de meme’ erbij was op hun trouwdag. Ze trokken daarom meteen na hun jawoord naar haar ziekenhuisbed.

13:16