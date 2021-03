Vrachtwagen knalt met te hoge lading tegen brug over de E40 in Drongen

Gent De Gentse COPS, de best getrainde flikken van de regio, deden afgelopen jaar bijna 9 interven­ties per dag

15:54 De 29 best getrainde flikken van de regio rukten in 2020 in totaal 3.161 keer uit voor een interventie, uitgerekend bijna 9 keer per dag. Dat blijkt uit het jaarverslag dat nu is verschenen over de COPS, waarin enkele cijfers worden uitgelicht. Zo deden zij onder andere 435 vattingen op heterdaad en dienden zij drie keer de eerste hulp toe bij slachtoffers die ernstig verwond raakten.