Vrachtwagen kantelt gracht in ter hoogte van oprit E17, maar bestuurder slechts lichtgewond

Gent Man veroor­zaakt ongeval met zelf gebouwde elektri­sche fiets die 65 km/u kon: “De fiets was nadien rijp voor de schroot­hoop”

Een 43-jarige fietser geraakte in maart 2020 in Gentbrugge betrokken bij een aanrijding met een automobilist. Toen de politie zijn fiets op een testbank zette, bleek dat het ding snelheden van 65km/u ontwikkelde. Tot overmaat van ramp was zijn speedpedelec (elektrische fietsen die sneller dan 25km/u rijden) niet ingeschreven en onverzekerd.

18 januari