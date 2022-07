Vrachtwagen kantelt aan turborotonde: chauffeur raakt gewond aan oog

Gent Een blik achter de schermen bij de commando­post tijdens de Gentse Feesten: “Je hebt een opleiding nodig om de beelden te mogen bekijken”

De commandopost van de Gentse Feesten zit sinds dit jaar op een nieuwe geheime locatie. Samen met de brandweer en het Rode Kruis houdt de Gentse politie tien dagen lang de feestenzone in de gaten, op elk moment van de dag. Wij kregen een exclusieve blik achter de schermen en zagen hoe efficiënt en nuttig de commandopost is, want net toen we binnenwandelden brak er brand uit op de Korenmarkt.

24 juli