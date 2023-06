Voorwaardelijke celstraf voor man die zijn ex-lief misbruikte en afperste, slachtoffer akkoord met beslissing: “De komende vijf jaar kan hij geen stap verkeerd zetten”

MIJN STAD. Mathieu Brouillet (26) van Hip Hop Hooray: “Ik zit graag in het groen, en Gent heeft veel te bieden wat dat betreft”

Mathieu Brouillet (26) is een organisator in hart en nieren. Het begon met één show in de Chinastraat, maar anno 2023 geldt ‘Hip Hop Hooray’ als een volwaardig begrip in Gent en daarbuiten. “Ons hiphopdorp op de Gentse Feesten is sowieso één van de hoogtepunten”, vertelt hij. Een gesprek over evenementen organiseren, voetballen op pleintjes in Nieuw Gent en de fijnste plekjes in de Arteveldestad: “Ik passeer nog wekelijks bij ‘t Blauw Kotje langs de Kortrijksesteenweg voor frieten.”