Voortaan géén files meer ondergrondse parkings? Stad Gent voert nieuwe parkeerborden in

Verder pakt de Stad Gent ook enkele andere problemen aan. Zo werkt de huidige signalisatie via radiocommunicatie, met een zender op het belfort. Een update verschijnt vaak pas 10 minuten later op het bord. Wagens rijden dus nog richting een ondergrondse parking terwijl die eigenlijk al volzet is. De nieuwe, moderne exemplaren werken via internet en reageren binnen de minuut.

Daarnaast moeten files aan de ingang van de ondergrondse parkings - denk aan de koopzondagen of het Lichtfestival- binnenkort verleden tijd zijn. Op drukke momenten staan wagens in de weg van de tram. Daardoor draait het openbaar vervoer in de soep. “Voortaan worden automobilisten naar de gewenste en beschikbare parkings geleid in vier zones: zone Korenmarkt, zone Vrijdagmarkt, zone Zuid-Reep of zone Veldstraat. Zo vermijden we zoekverkeer. Dat moet wachtrijen aan parkings helpen verminderen”, besluit Watteeuw.