Voorproefje voor de Gentse Feesten: dekenij GroeneVeerle organiseert met ‘Lieve Leie Feesten’ weekend vol muziek

“Eigenlijk zijn wij een wat vreemde dekenij", vindt Philippe Vallaeys van de Oude Vismijn zelf, “want we zijn ingedeeld in twee sfeergebieden. Vreemd, want de Groentemarkt en het Veerlepleintje, dat hoort toch zowat samen? Het zijn, naar mijn objectieve mening, de twee mooiste pleintjes van Gent. Daarom ook ben ik in het nieuwe bestuur gestapt van de dekenij GroeneVeerle. We willen hier wat sfeer en ambiance brengen, en hebben daar een stevig programma voor klaar.”

“We waken erover dat de twee pleinen bij de programmatie evenwaardig behandeld worden, zegt Henk Hellemans van rederij De Gentenaar. Daarom hebben we verschillende acts ook op de twee pleinen gezet. Wie de ene dag niet kan, kan ze dan op de andere dag wel zien. Zo is er zaterdag om 15 uur de singalong met Chris van der Schueren op het Veerleplein, en die zingt om 17 uur vrolijk verder op de Groentenmarkt. Op de Groentenmarkt hebben we ook DJ Kids om 15 uur en we sluiten af met The A-Ties van Kurt Burgelman om 18.30 uur, op het Veerleplein is er de wereldmuziek van Flamboyant om 17 uur, en daar sluiten we af met de DJ-set van Benoelie om 19 uur. Op zondag draaien we de rollen om. Dan sluiten The A-Ties om 20 uur het Veerleplein af, en sluit DJ Benoelie de Groentenmarkt af om 19 uur. DJ Kids staat dan op het Veerleplein (15u) gevolgd door Bluesy Muloosy (17u) en de Stemband, het kinderkoor van Wim Claeys (18.45). De Groentemarkt gaat voor een aperitiefconcert van de Mardi Gras Jazzband (11u), Bluesy Muloosy (15u) en Ten Adem (17u). Het hele variatie aan muziek dus, twee dagen, op twee pleinen.”