Voormalige uitbaatster ‘t Sloeberhuisje aangehouden wegens nieuwe elementen in onderzoek: “Heel verbaasd hierover want ze schond haar voorwaarden niet”

GentIn het onderzoek naar de dood van een meisje van zes maanden in de crèche ’t Sloeberhuisje heeft de onderzoeksrechter in Gent de tenlasteleggingen uitgebreid voor de voormalige uitbaatster van de crèche. Dat gebeurde op basis van nieuwe elementen in het onderzoek. De vrouw werd in februari in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding maar toen vrijgelaten onder voorwaarden. Nu is ze evenwel aangehouden om andere redenen die verband houden met de exploitatie van het kinderdagverblijf.

De vader van de vrouw werd aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden, maar daar wordt de uitbaatster niet van verdacht. De raadkamer in Gent beslist vrijdag over haar verdere aanhouding.

Hersentrauma

Het meisje van zes maanden overleed op vrijdag 18 februari aan de verwondingen die ze opliep in het kinderdagverblijf. Het UZ Gent had donderdagochtend 17 februari het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke.

Het Oost-Vlaamse parket had een wetsdokter aangesteld en de onderzoeksrechter liet de crèche verzegelen. Er vond een uitgebreid onderzoek in de crèche plaats en drie verantwoordelijken werden opgepakt. Het ging om de uitbaatster Davina V., haar vader Roxan V. en een medewerkster. De medewerkster mocht van de onderzoeksrechter beschikken omdat ze niets met de feiten te maken had. De uitbaatster werd toen vrijgelaten onder voorwaarden, maar in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding. De vader van de uitbaatster werd aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden.

Verbaasd

Maandag werd Davina V. ondervraagd door de politie en dinsdag werd ze opnieuw voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent, waarna ze werd aangehouden. Het is de eerste keer in het onderzoek dat ze onder aanhoudingsmandaat geplaatst wordt. “Haar voorwaarden heeft ze echter niet geschonden. Ze mocht geen contact hebben met haar vader, en daar heeft ze zich, hoe moeilijk het ook was, aan gehouden. Wel gaat het om een aanhouding op basis van nieuwe elementen uit het onderzoek. We waren verbaasd dat de onderzoeksrechter haar heeft aangehouden”, zegt haar advocaat Han Vervenne. “Sinds ze werd vrijgelaten onder voorwaarden hadden we namelijk geen inzage meer in het onderzoek.” Later op de dag zal beslist worden of Davina V. al dan niet aangehouden blijft.

Afgelopen week raakte ook bekend dat het kinderdagverblijf zijn vergunning kwijt was. “Dat hebben we via de media moeten vernemen. Maar mijn cliënte had al beslist om niet verder te gaan met de zaak. Die beslissing kwam dus niet als een shock.”

