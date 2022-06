Voormalige uitbaatster crèche 't Sloeberhuisje nu toch aangehouden

GentDe vrouw die de crèche ‘t Sloeberhuisje uitbaatte in de Gentse deelgemeente Mariakerke is nu toch aangehouden door de onderzoeksrechter. Het kinderdagverblijf kwam in februari in het nieuws toen een meisje van zes maanden oud er levensgevaarlijk gewond raakte en later aan haar verwondingen overleed in het ziekenhuis. De uitbaatster werd toen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Waarom ze nu toch is aangehouden, is voorlopig onduidelijk.