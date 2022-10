Voorlopig geen extra groendaken op bushokjes, hoewel de ‘proefexemplaren’ het goed doen

Gent Blaarmeer­sen Hekkenvrij pleit opnieuw voor een open recreatie­do­mein en voor alternatie­ve maatrege­len: “IJzeren construc­tie is onzinnig”

“Nu een dure ijzeren constructie plaatsen op de Blaarmeersen, zonder draagvlak of aantoonbaar bewijs dat zo’n investering ook iets oplevert, is onzinnig.” Dat is de ijskoude conclusie van het rapport van de actiegroep Blaarmeersen Hekkenvrij. Bovendien voeren ze aan dat de bevraging die de stad uitvoerde, niet eerlijk is. “Enkel mensen binnen de hekken werden bevraagd, wie er niet durfde of wilde komen kreeg dus geen stem.”

6 oktober