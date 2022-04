Voor tiende keer ingebroken in ontmoetingsplaats Open Huis bij Giñette (68): “Jongen van amper 10 jaar stond te zwaaien met een mes”

Gent Copacobana Festival stopt ‘door onduide­lijk subsidieka­der’. “Hoe kunnen wij op lange termijn plannen als er op geen enkele manier een ondersteu­ning op lange termijn kan toegekend worden?”

Het populaire Copacobana Festival in het Rozebroekenpark dreigt ermee te moeten stoppen, omdat het geen juiste plaats vindt in het kluwen aan projectsubsidies. De organisatoren willen echt wel verder doen, maar kunnen niet langer leven met de onzekerheid waar ze jaar na jaar mee worden geconfronteerd worden. Krijgen ze subsidies? Mogen ze het park gebruiken? Het is elke keer opnieuw bang afwachten. Daarnaast klagen ze ook het gebrek aan debat en langetermijnvisie van stad Gent aan. “Wat is inhoudelijk en maatschappelijk een waardevolle inname van het openbaar domein, en hoe gaan we dat faciliteren?”

