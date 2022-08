Voor romantici in hart en nieren: ‘hartjeshuis’ te koop in Wondelgem

“We wisten pas dat er een hart op ons dak stond nadat we het gekocht hadden”, glundert Maaike Loosveldt (34) die haar huis vier jaar geleden kocht met haar man Arthur Notteboom (31). “Bij de vorige bezoeken hadden ze dat wel gezegd, maar bij ons waren ze dat blijkbaar vergeten. Het was pas later dat een vriend ons stuurde. Hij had ons huis opgezocht op Google Maps en vroeg of we wisten dat er een hartje op stond. We waren aangenaam verrast, we zien het als een leuk extraatje aan de woning.”