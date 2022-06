Voor poging moord veroordeelde drugdealer op heterdaad betrapt: “Ik ben pas twee dagen bezig”

De Gentse politie organiseerde in augustus vorig jaar een STROP-actie in de Brugse Poort. Ter hoogte van het Emilius Seghersplein kregen de agenten twee personen in de gaten die ze herkenden van vorige incidenten en die zich verdacht gedroegen. Ze wandelden op hen af, waarna het duo opzichtig maar tevergeefs uit elkaar ging om de politie te vermijden.

Poging moord

Een van hen had twee zakjes cannabis bij, de andere had vijf zakjes in zijn wagen verstopt. Een derde man, die net wat cannabis had gekocht, bleek drie zakjes in zijn bezit te hebben. De tweede beklaagde, de meeloper van de eerste, had thuis nog 528 gram cannabis en 2.015 euro liggen. “Maar ik dealde niet, ik stelde enkel mijn woning ter beschikking", reageerde hij in de rechtbank.

De eerste beklaagde gaf toe dat de drugs van hem waren. “Maar ik ben nog maar twee dagen aan het dealen”, vertelde hij. Het onderzoek van zijn gsm liet echter iets anders uitschijnen. Zo was hij al meer dan een jaar bezig met dealen en haalde hij zijn drugs vanuit Nederland. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 18 maanden en een boete van 8.000 euro voor de eerste beklaagde, die enkele jaren geleden nog maar veroordeeld werd tot een celstraf van vijf jaar wegens een poging moord. Voor zijn kompaan werd een celstraf van één jaar en eveneens een boete van 8.000 euro gevraagd. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de eerste beklaagde, vroeg om zijn cliënt geen straf op te leggen. “Hij komt hier met gebogen hoofd om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Sinds zijn opsluiting is hij in shock en is hij gestopt met zijn verslaving. Hij is op goede weg, dus een celstraf zou deze positieve evolutie in de weg staan.”

