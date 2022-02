“Voor onze jeugd moéten we de Gentse Feesten organiseren”: Trefpunt kondigt alvast de datum aan met opvallende banners

Werchter, Tomorrowland, allemaal kondigen ze met veel bravoure hun zomerfestivals aan. Maar rond de Gentse Feesten bleef het stil. Tot nu: de voorbije nacht hing het Trefpunt-team enorme banners aan de gevel, die de Gentse Feesten van deze zomer aankondigen. “Als moederplein van de Feesten is het onze plicht om de mensen op tijd op de hoogte te brengen van de juiste data, zodat ze niet per ongeluk op reis zijn tijdens die periode”, aldus Mong Cocquyt. “Dit is geen eis, ook geen statement. Gewoon een mededeling. Er is immers geen twijfel mogelijk: de Feesten gaan gewoon door, ‘vollen bak’. Drie keer geen Gentse Feesten, dat is onmogelijk. De jonge mensen zouden niet eens meer weten hoe ze moeten feesten. Wij zouden dat nog wel overleven, met alles wat we al meegemaakt hebben. Maar omwille van onze jeugd is het verplicht om Gentse Feesten te organiseren. Dat lijkt mij duidelijk.”