Voor iedereen die wat warmte kan gebruiken: vrijwilligers delen gratis knuffels uit in Gent

Het was de eerste keer dat Free Hugs in Belgium en Free Hugs Flanders samen een evenement organiseerden, al stond dat al even op de planning. Kort na de middag streken ze neer voor de hoofduitgang van het station Gent Sint-Pieters met hun bordjes, erna trokken ze richting het centrum om daar gratis knuffels uit te delen. Waarom? “Om liefde en positieve vibes te verspreiden. Kijk naar de gezichten van de mensen die we knuffelen. Dan weet je meteen waarom we dit doen.”