Voor het eerst in België: Gentenaars eten om ter heetste pepers in een echte ‘Scoville-wedstrijd’

Scoville is de schaal waarop de ‘heetheid’ van pepers wordt afgemeten. Een gerecht wordt door de gemiddelde Vlaming als ‘pittig’ ervaren rond de 500-1.000 Scoville. Tabasco scoort iets hoger dan 5.000 Scoville. De Carolina Reaper is met 2.200.000 Scoville de heetste peper ter wereld. En jawel, ook die stond op het menu. Twintig Gentenaars - allemaal mannen - gaven zich op als deelnemer van de ludieke - maar toch ook ernstige - wedstrijd. Ze moesten een verklaring ondertekenen dat ze deelnamen op eigen risico, handschoenen dragen, en de hulpdiensten stonden paraat. “Het is simpel. Je eet de peper volledig op, met schil, met zaadjes. Enkel het kroontje mag overblijven. Wie ‘spuwt’, ligt eruit, wie drinkt, ook.”

Volledig scherm De winnaars: Wannes, Wouter en Bert © Wannes Nimmegeers

Hulpdiensten

De eerste peper ging er bij alle 20 vlot in. Bij de zesde peper bleven nog 14 kandidaten over. Daarna ging het snel. Nog slecht 6 kandidaten waagden zich aan de ‘ghost pepper’, goed voor 1 miljoen Scoville. Tranen en snot waren dan al schering en inslag. Dat was nog iets teveel naar de zin van de organisatie, en dus bestond de volgende ronde uit twee ghost peppers, binnen de minuut te verorberen. Drie kandidaten bleven over als de gevreesde Carolina Reaper op het toneel verscheen. Geen van de drie gaf zich gewonnen. Wannes Eeckhaut, Bert Van Maris en Wouter Claus wilden alle drie de titel van ‘heetste teen’ van de Brugse Poort binnenhalen. De hulpdiensten probeerden Wouter van het podium te halen, maar die bleef koppig doordoen. “Hij heeft zoiets nog nooit gedaan”, verklapte zijn vrouw. Bert wel, die had zelfs echt getraind voor deze wedstrijd. En Wannes had zo zijn eigen gegronde reden om deel te nemen. “Waarom ook niet? Ik wilde altijd al eens een Caroline Reaper proeven.”

De organisatie trok er dan maar zelf de stekker uit, voor er effectief magen zouden zijn weggebrand, want Bert bleef roepen om meer. Het trio moet nu de titel delen. Wat volgde, waren taferelen van melk zwelgen en weer uitspuwen, nog meer tranen en nog meer snot, en een joelend publiek. Brood en spelen, zo hebben we het graag in Gent

Volledig scherm Enkel het kroontje van de peper mocht overblijven © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Fonteineplein, wedstrijd pepers eten in gent © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Wouter werd aangemaand de stoppen, maar wilde van geen wijken weten © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Fonteineplein, wedstrijd pepers eten in gent © Wannes Nimmegeers

