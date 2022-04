Voor één keer lopen in de gang: Don Bosco Sint-Denijs zamelt geld in met urban trail dwars door school

“Normaal mogen we niet lopen in de gang hé mevrouw”: een bijdehande leerling, bezig aan zijn tweede rondje van het urban trail dat de zevendejaars van Don Bosco uitstippelden doorheen de school en het aanleunende Maaltebruggepark. Directeur Hannelore Dessein kan er wel mee lachen en moedigt de bijna 900 studenten die vandaag uitzonderlijk door de school rennen, extra hard aan. Haar bureau is één van de leukere elementen die de route van 2 kilometer aantrekkelijk moeten maken voor de leerlingen.

Volledig scherm Urban Trail in Don Bosco Sint-Denijs-Westrem © svwg

Elke leerling sponsort vandaag zichzelf, 2,5 euro voor wie de drie rondjes aflegt. Liefst aan een stevig tempo, maar gewoon stappen is toegestaan. Het geld gaat naar Oekraïne, maar voor de zevendejaars is het ook een opdracht. Zij boksten de obstakels van het Urban Trail in elkaar. Zakaria (20), Samuel (19) en Amin (19) hebben met Zweedse banken, hoepels en paletten een te overbruggen parcours opgezet. Ze controleren ook zelf de veiligheid en moedigen aan. “We kregen enkel een locatie toegewezen, verder mochten we een beetje kiezen wat we ermee deden”, zeggen de leerlingen mechanica. Maar er zijn ook stellingen en natuurlijk ook gewoon een flink aantal trappen doorheen het gebouw om te overwinnen.

Een groepje leerlingen in turnoutfit moedigt een achterkomende vriend aan. “Komaan, we zijn er bijna, nog even”. Iets verder onstaat een klein feestje bij de dj-booth, bemand door de leerkrachten. “Géén shortcuts”, roept die nog. Wel, de centjes zijn alvast binnen, een klein feestje mag wel. De leerlingen halen op zijn minst 2000 euro op. Er zijn zowat 800 deelnemende leerlingen, een ander stuk is op stage. Wie zich nog extra liet sponsoren, doet die pot enkel vergroten. Op donderdag weten we het eindresultaat, al zitten er zeker wat stramme spieren bij.

Door het kantoor van de directie? Voor één keer.

Volledig scherm Urban Trail in Don Bosco Sint-Denijs-Westrem © svwg

En een klein feestje op een chill point.

Volledig scherm Urban Trail in Don Bosco Sint-Denijs-Westrem © svwg