Voor de vintage liefhebbers: gigantische tweedehandsklerenverkoop per kilo voorzien in Bar Bricolage

Het is niet de eerste keer dat Vinokilo een verkoop organiseert in Gent en het zal zeker niet de laatste zijn. Vintage is hip, daar zijn de vele tweedehandswinkels en pop-ups in Gent het levende bewijs van. Komende vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober kan je jouw favoriete adresjes even links laten liggen, om af te zakken naar de Chinastraat. Daar staan drie dagen lang rekken vol zorgvuldig uitgekozen tweedehandskleren, van de jaren zestig tot en met tweeduizend, van merken zoals Levi’s, Burberry, Adidas, Nike, Ralph Lauren, Dickies en Harley Davidson.

Voor een toegangsticket betaal je 3 euro, erna betaal je per kilo. Geef je jouw eigen vintage kleren af aan de ingang, dan krijg je 15 procent korting op je aankopen. Let er wel op dat je kleren in goede staat zijn en gewassen. Fast fashion merken worden niet aanvaard. Wil je zeker zijn dat je binnen geraakt? Dan reserveer je best op voorhand een tijdsslot. Geen zorgen als je in een later tijdsslot zit: de rekken worden constant aangevuld. Het is niet zo dat eerste bezoekers de beste keuze hebben.