Voor 390.000 euro is het kantoor van Vlaams Belang in Gent van jou: eigenaar zet pand te koop

GentHet kantoor van Vlaams Belang op de Charles de Kerchovelaan staat te koop. Maar dat heeft geen gevolgen voor de Gentse afdeling benadrukt verantwoordelijke Ortwin Depoortere. “Het pand is in goede staat, maar niet wat een politieke partij vandaag nodig heeft.”

“Nee, Vlaams Belang Gent verdwijnt niet. Er is nog werk genoeg”, lacht provinciaal verantwoordelijke Ortwin Depoortere als we hem vragen stellen over het gebouw in de Charles de Kerchovelaan. Vlaams Belang had er vlakbij het Citadelpark jarenlang zijn Oost-Vlaamse hoofdkwartier. Maar het pand staat nu te koop.

“We hebben in samenspraak met de eigenaar onze huurovereenkomst stopgezet”, aldus Depoortere. “Het pand is in goede staat, maar niet wat een politieke partij vandaag nodig heeft. Zo is er zaaltje voor recepties, maar dat gebruikten we eigenlijk nog amper.”

Immobedrijf Creas verkoopt het kantoor nu voor 390.000 euro. Het gelijkvloerse kantoor is 137 vierkante meter groot. Vlaams Belang gaat intussen op zoek naar kleiner kantoor voor zijn drie provinciale medewerkers. “Ergens in een bedrijfsgebouw, tussen andere kantoren lijkt ons ideaal”, zegt Depoortere.

Of dat in Gent zal zijn, weet hij nog niet. “Oost-Vlaanderen is meer dan Gent alleen. Misschien gaan we wel op zoek naar een vaste stek in de rand. Maar dus: onze Gentse afdeling blijft zeker bestaan.”

