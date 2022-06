Volzet: overrompeling op Blaarmeersen zorgt voor ellenlange rijen

GENTDe tropische temperaturen zorgen voor een overrompeling op recreatiedomein De Blaarmeersen. Momenteel wordt de toegang even afgezet. Al sinds twee uur in de namiddag stonden er lange wachtrijen.

Het is de allerwarmste 18 juni ooit en dat zullen ze in Gent geweten hebben. Hoewel het deze ochtend nog betrekkelijk rustig was aan het water, ontstonden er kort na de middag wachtrijen. Rond vier uur gooide Farys er het slotje op: wie nog geen ticket of reservatie had, moest onverrichterzake naar huis.

Schuiven om te zwemmen

Rond 14u leek het aan de Blaarmeersen dan ook een beetje op Graspop aan de Leie. Al van aan de Zuiderlaan was het aanschuiven geblazen om op de parking te geraken, stewards moesten er voor zorgen dat de af- en aan rijdende bussen en de opgeroepen politie door kon. Eens binnen was het nog niet gedaan met schuiven: wie online een ticketje heeft geboekt, kan de rij van twintig minuten betreden om een bandje te krijgen.

Blaarmeersen volzet: ellenlange rijen

Wie dat niet heeft gedaan, en dat waren er wel wat, mocht een uurtje aanschuiven bij 34 graden. Intussen probeerden stewards de gemoederen te bedaren. “Wij komen uit Sint-Niklaas, daar was het domein volzet”, zegt de vader van een jong gezin. “We staan hier nu drie kwartier aan te schuiven, nog een kwartiertje ongeveer tot aan de kassa en dan kunnen we het strand op en het water in. Het zal deugd doen”.

Dat is ook zo: het was de eerste weekenddag waarbij je officieel mocht zwemmen. Tussen 13u en 19u zet Farys redders in om ervoor te zorgen dat er niemand kopje onder gaat bij al dat watergeweld. Al leek niemand zich dat nog al te hard aan te trekken: ook in de voormiddag doken al een pak Gentenaars het water in.

Geen problemen, wel even wachten

“Bornem, Schellebelle en Sint-Niklaas”, zeggen Kimberley, Chiara, Shanya en Shawny. De vier vriendinnen zijn nog nooit in de Blaarmeersen geweest, maar zijn op zoek naar verfrissing op verplaatsing. “Vrienden vroegen wel of we niet bang waren voor een overrompeling of relletjes na de verhalen van vorig jaar, maar eigenlijk waren we daar niet door afgeschrokken. En het was een eindje aanschuiven, maar wij hadden ons ticket online geboekt en moesten dus niet al te lang wachten”.

Handig, zo'n frigobox. Heb je meteen ook een krukje mee.

Met die relletjes valt het momenteel nog wel mee. ‘s Ochtends viste de security nog een aantal mensen met drugs op zak uit het publiek, de politie escorteerde hen naar de uitgang en knipte het bandje door. Dat er na een lange tijd aanschuiven toch nog op de stopknop gedrukt wordt, kan bij sommigen wellicht op minder begrip rekenen.

Eens op het strand is het dan weer druk maar gezellig. Farys, de beheerder van de Blaarmeersen, installeerde onder andere nieuwe vaste parasols en daar werd alvast gretig gebruik van gemaakt.

Dat het vol zat!

Een bandje aan het handje en dan het water in.

En na het aanschuiven ... nog eens aanschuiven

Als de Blaarmeersen zelf niet warm genoeg zijn ... is er altijd nog de afspoeldouche

Nu zijn er wel redders.

