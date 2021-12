Volvo loopt 3.000 jobs mis: geen batterijfabriek in Gentse haven

GentAutobouwer Volvo Cars gaat zijn nieuwe batterijfabriek niet in Gent bouwen. Dat is door de internationale hoofdzetel bevestigd. De fabriek moest zo’n 3.000 bijkomende jobs naar ons land brengen. “Die plannen springen nu af”, zegt Gents schepen Sofie Bracke (Open VLD). “Maar de toekomst oogt nog steeds rooskleurig.”

Zelfs Jan Jambon (N-VA) heeft de Volvo-top niet kunnen overtuigen. In oktober reisde Vlaams minister-president nog naar Zweden om topman Hakan Samuelsson te overtuigen van de Vlaamse troeven. Maar de gemediatiseerde diplomatieke missie bracht geen zoden aan de dijk. Ons land werd van de shortlist geschrapt voor de miljoeneninvestering voor de bouw van een grootschalige batterijfabriek.

De lap grond in het Kluizendok in de Gentse haven oogde nochtans mooi. Havenbaas Daan Schalck zag Volvo Cars maar al te graag neer te strijken, al waren de kansen van bij de start eerder klein klinkt het bij de vakbonden. “In totaal waren er vier locaties in the running”, legt Els De Vos (ACV) uit. “Drie locaties lagen in Zweden en dan was er nog Gent.”

Gezien Volvo Cars samenwerkt met de Scandinavische batterijontwikkelaar Northvolt is de keuze voor Zweden logisch, aldus Gents havenschepen Sofie Bracke (Open VLD). “De fabriek kon zo’n 3.000 jobs naar onze stad brengen. Die had ik uiteraard graag zien komen, maar ik heb de algehele hoera-stemming nooit begrepen. Na de reis van Jambon, waar ik hem overigens voor wil bedanken, leek het alsof de deal al beklonken was.”

Géén Ford Genk-scenario

Met zo’n 7.000 werknemers blijft Volvo Cars één van de grootste industriële werkgevers in Vlaanderen. Jaarlijks rollen er zowat tweeduizend auto’s van de band. En vanaf volgend jaar wil het bedrijf zelfs nog meer produceren. “De twee beste verkochte wagens uit het Volvo-gamma worden hier gemaakt”, Bracke. Dat deze gemiste investering het begin van het einde betekent, wuift ze weg. “Het bedrijf zet volop in op elektrificatie. Gent is en blijft een voorloper.”

Vergelijkingen met Ford Genk, de autofabriek die in 2014 gedwongen de deuren moest sluiten, zijn ook volgens de vakbonden uit de lucht gegrepen. Toch mag de aandacht niet verslappen, vindt De Vos. “Er is sprake om in Europa een derde Volvo-fabriek op te richten waar wagens worden gebouwd. Zo'n fabriek zou rechtstreeks in concurrentie kunnen gaan met Gent. Dat scenario moeten we vermijden.”

Het grootste struikelblok van Volvo Gent blijft vandaag tot slot de krapte op de arbeidsmarkt. “3.000 jobs, het klinkt mooi”, erkent De Vos, “maar dan moet je de mensen wel vinden. Ook moeten we door het tekort aan halfgeleiders de band hier soms stilleggen en kampen we nu al met een achterstand. Kortom: Volvo Cars moet op volle toeren draaien. Er is werk genoeg.”

