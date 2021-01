Volvo Gent mag tweede elektrisch model produceren, en verdrievoudigt zo zijn capaciteit voor elektrische wagens

In het coronajaar 2020 stond bij Volvo Cars langs de Kennedylaan in Oostakker alles in het teken van elektrificatie. Begin maart werd een nieuwe batterijfabriek geopend, waar batterijen voor de volledig elektrische XC40 Recharge worden geassembleerd. Dit model, het allereerste volledig elektrische model binnen de Volvo-groep, rolde in het najaar voor het eerst van de band. Gent is - naast China waar productie voor de Aziatische landen loopt - de enige fabriek die de elektrische XC40 maakt.

Kort na de opstart van die productie ging de Volvo-fabriek plat door de coronacrisis. Het maakt dat de productiecijfers voor 2020 uiteraard lager liggen dan het jaar voordien. In totaal werden 194.890 wagens geproduceerd, tegenover 206.225 in 2019. Maar een rampjaar is het niet geworden, klinkt het bij de fabriek. “Dankzij de doorgedreven inspanningen om coronaveilig te kunnen produceren, kon het jaar 2020 alsnog met een mooi productiecijfer en volgens de bijgestelde doelstellingen worden afgeklopt.”

Volledig scherm Op 1 oktober rolde de eerste elektrische XC40 van de band, onder toeziend oog van Volvo Car Group director Stefan Fesser, Vlaams minister van Werk Hilde Crevits, burgemeester Mathias De Clercq and Volvo Car Group managing director Wim Maes. © BELGA

Ondertussen blijkt die XC40 Recharge een groot succes, net als de andere elektrische modellen van Volvo. “Elektrificatie is dé toekomst voor Volvo Cars”, zegt Stefan Fesser, gedelegeerd bestuurder van Volvo Car Gent. “Ik ben verheugd dat onze fabriek hier de voorloper van mag zijn. We maken ons klaar om de capaciteit voor het aantal elektrische wagens aanzienlijk op te drijven en krijgen daarnaast de primeur om ook het tweede volledig elektrische Volvo-model te produceren.”

Compact model

“De fabriek bereidt zich dit jaar dus voor op de geplande capaciteitsuitbreiding rond elektrificatie”, zegt woordvoerder Barbara Blomme. “Technisch en op het vlak van infrastructuur worden grote aanpassingen doorgevoerd om deze groei te kunnen realiseren. Daarnaast wordt alles in het werk gesteld voor de lancering van het nieuwe model. De wagen is gebaseerd op CMA (Compact Modular Architecture), het platform voor Volvo’s compacte modellen. Ook de duurzaamheidsdoelstellingen bij Volvo Cars Gent gaan onverminderd voort. Dit jaar gaat bijzondere aandacht naar initiatieven om water te besparen in het productieproces en andere vormen van energiebesparing.”

Volledig scherm De productiecijfers van de Gentse fabriek. © RV

Volvo Cars gaat zijn productiecapaciteit voor elektrische wagens in de Gentse fabriek de komende jaren verdrievoudigen. Tegen 2022 zal de capaciteit voor elektrische wagens 60 procent van de totale productie bedragen. De capaciteitsverhoging voor elektrische wagens is een antwoord op de sterke vraag naar de elektrische Recharge-modellen van Volvo Cars. Qua verkoop is het aandeel van deze wagens in 2020 meer dan verdubbeld in vergelijking met 2019.

Export

94% van de in Gent gebouwde wagens wordt uitgevoerd. Europa was vorig jaar de grootste afzetmarkt (73%). Daarnaast waren respectievelijk 17% en 5% van de wagens bestemd voor de Amerikaanse landen en Azië. Het Verenigd Koninkrijk (15,43%), de Verenigde Staten (13,03%) en Duitsland (8,97%) zijn de grootste afnemers van de Gentse modellen, gevolgd door Zweden (8,56%) en België (6,13%). De Gentse fabriek bestaat uit een lasfabriek, spuitfabriek, batterijfabriek en eindassemblage. Met 6.500 medewerkers is Volvo Cars Gent de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen. Behalve de XC40 en de elektrische XC40 rolt ook de V60 er nog steeds van de band.

Volledig scherm Volvo nam heel wat maatregelen om na de eerste lockdown opnieuw te kunnen starten © Photo News