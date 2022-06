Volvo Cars zoekt nu zelfs in Nederland naar nieuwe werknemers

Voor de verdere elektrificatieplannen in de Gentse fabriek heeft Volvo vooral nood aan operatoren en storingstechniekers. “Door de arbeidskrapte in eigen land zoeken we bijkomend ook in Nederland naar geschikte mensen”, klinkt het daar. Alleen al in Oost-Vlaanderen staan er meer dan 51.000 vacatures open. Er wordt al campagne gevoerd op sociale media, zelfs in Turks, Arabisch en Pools, er is contact met scholen, bedrijven en een samenwerking met de VDAB. Nu is er dus ook een samenwerking Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, Volvo Cars ligt ten slotte slechts 20 kilometer van de Nederlandse grens. En iedereen die de handen uit de mouwen wil steken – ongeacht zijn of haar opleiding – kan bij Volvo Car Gent aan de slag.