Volvo Cars wil capaciteit optrekken tot 312.000 wagens per jaar

Gent Uitbater en ex-personeels­lid Ptitamie nog steeds in de cel, hotel wordt momenteel verbouwd

Een uitbater en een ex-personeelslid van rendez-voushotel Ptitamie zitten nog steeds in de cel nadat ze eind december werden gearresteerd in een zedenzaak. Intussen is het hotel nog altijd gerechtelijk verzegeld. Ook burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) liet de zaak onlangs tijdelijk sluiten. Er moest gewerkt worden aan de brandveiligheid en de manier waarop de leeftijd gecontroleerd wordt. Die werken worden momenteel uitgevoerd.

1 april