Volvo Car-fabriek legt productie hele week stil: “Toeleveranciers blijven met tekort aan computerchips kampen”

GentBij Volvo Car in Gent rollen volgende week geen auto’s van de band. De hele productie wordt stilgelegd, uit noodzaak. Oorzaak is opnieuw het tekort aan ‘semi-conductoren’, een soort van computerchips. Dat sleept nu al meer dan 2 jaar aan. “In 2022 lag de fabriek 40 keer stil door dat probleem”, zegt woordvoerder Barbara Blomme.

Het tekort aan semi-conductoren speelde voor het eerst op na de eerste coronagolf, nog voor de zomer van 2020 dus. De producenten konden niet meer volgen omdat er plots wereldwijd veel meer elektronica werd besteld. En ondanks zware onderhandelingen bestaat het probleem vandaag nog steeds. “Die semi-conductoren zijn nog geen millimeter groot, maar wel noodzakelijk voor de elektronica die in elke auto zit.”

Quote In een week tijd rollen hier normaal gezien meer dan 5.000 auto’s van de band. Volgende week zullen dat er nul zijn Barbara Blomme, woordvoerder Volvo Cars

Volvo Car Gent is dus uiteraard niet het enige bedrijf dat met problemen kampt door het tekort aan chips. Maar als een fabriek met 7.000 werknemers een week lang niet kan werken, valt dat uiteraard wel op. “In een week tijd rollen hier normaal gezien meer dan 5.000 auto’s van de band", zegt Blomme. “Volgende week zullen dat er nul zijn. Ook vorig jaar hebben we de productie meermaals moeten stilleggen door hetzelfde probleem. In totaal heeft de productie toen 40 dagen plat gelegen. Als onze toeleverancier van de elektronica geen semi-conductoren binnen krijgt, kunnen wij dus niet verder.”

‘Werkloosheid wegens overmacht’

Of een week sluiting te merken zal zijn in de jaarcijfers, valt af te wachten. Bij Volvo Car zijn ze nogal flexibel als het moet. De verloren uren kunnen worden ingehaald met zaterdagwerk of extra uren. Of dat ook zal gebeuren, is nog niet beslist. De werknemers werden intussen op de hoogte gebracht van de sluiting volgende week, zij worden op ‘werkloosheid wegens overmacht’ gezet. “Het is niet dat er niemand zal zijn in de fabriek”, zegt Blomme, “taken die wel kunnen uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld onderhoud, zullen gebeuren.”

Corona

“De beslissing om de productie een hele week op te schorten, werd woensdagnamiddag genomen door het moederbedrijf in Göteborg in samenspraak met de directie van Volvo Car Gent”, kregen de werknemers te lezen in een bericht. “Tot op het laatste moment werd er door de betrokken afdelingen alles aan gedaan om de productie alsnog te vrijwaren, maar de tekorten bleken te groot. Heel wat van onze toeleveranciers kampen met capaciteitsproblemen en/of tekorten aan semi-conductoren, die nodig zijn voor de productie van verschillende stukken. Dit is een onrechtstreeks gevolg van corona, en heeft op de hele auto-industrie maar ook op andere sectoren een impact.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.