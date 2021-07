Voltijds verpleegster, halftijds heldin, Joyce (30) reanimeerde man die hartinfarct kreeg op straat en redde zo zijn leven: “Blij dat mijn eerste reanimatie gelukt is”

Gent Uitbureau gaat vol voor Gentse Feesten, met Luister­plein en Place Musette in Sint-Lievenscol­le­ge, en Paleiscon­cer­ten in augustus: “We zijn dolenthou­si­ast en trots”

18:47 Verveling is geen optie in de week van de Gentse Feesten. Uitbureau pakt uit met een volwaardig programma, dat evenwel slechts 5 dagen duurt. Het Luisterplein gaat ook niet door op het Laurentplein zoals we gewend zijn, maar op de speelplaats van het Sint-Lievenscollege. “En in augustus geven we Paleisconcerten in de tuin van d’Hane Steenhuyse in de Veldstraat”, zegt Ilse Everaert enthousiast.